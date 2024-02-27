Aydın'da 33 şüpheli yakalandı

Aydın'da çalışmalarına aralıksız devam eden polis ekipleri, 1 haftada çeşitli suçlardan aranan 33 şüpheliyi yakaladı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği emrinde bulunan şok, yol şok ve mobil park uygulama ekipleri, suç ve suçlularla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede drone destekli çalışmalarına devam eden ekipler, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu tren garı, otogar, alışveriş merkezileri, okul çevreleri, şehir giriş ve çıkışlarında uygulama gerçekleştirdi. Mobil PTS sistemiyle de kontrollerin yapıldığı denetimlerde 19-25 Şubat tarihleri arasında 15 bin 625 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 33 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca denetimlerde 1 hırsızlık şüphelisi de yakalanarak gözaltına alındı. 1 haftalık süreçte ekipler tarafından 412 olaya müdahale edildi. Yapılan uygulamalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 2 adet fişek, 3 şahıstan 7 gram uyuşturucu madde, 1 şahıstan 1 gram esrar maddesi, 1 şahıstan 33 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yapılan kontroller esnasında 8 bin 613 araç sorgulanırken, 1 aracın hacizli yakalamalı olduğu tespit edildi. Ayrıca Mobil PTS Sistemiyle de 5 bin 633 aracın sorgusu yapıldı. - AYDIN