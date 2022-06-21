Aydın'da 33 düzensiz göçmen kurtarıldı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yunan unsurları tarafından lastik bot içerisinde Türk karasularına itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yunan unsurları tarafından lastik bot içerisinde Türk karasularına itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-909) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 33 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kuşadası Aydın 3. Sayfa Haberler

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