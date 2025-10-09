Aydın'da 315 Suçlu Yakalandı

Aydın Valiliği koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında il genelinde bir haftada çeşitli suçlardan aranan 315 kişi yakalandı.

Aydın genelinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde asayiş, narkotik ve kaçakçılık suçları ile çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda 29 Eylül- 5 Ekim tarihleri arasında il genelinde yapılan çalışmalarda toplam 93 bin 181 kişinin sorgulaması yapıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı 7 bin 338 kilometrekarelik sorumluluk alanında 2 bin 819 personeli ile yaptığı bir haftalık denetimlerde başarılı çalışmalara imza attı. Bu çerçevede 6 narkotik olayında 7 şüpheliye işlem yapıldı. Asayiş olaylarında 217 kişiye işlem uygulanırken, 1 kişi tutuklandı. Kaçakçılık olaylarında 5 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Jandarma ekipleri toplam 63 bin 847 kişiyi sorguladı. Sorgulamalarda 199 aranan şahıs tespit edilerek yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan 1 haftalık çalışmalarda ise 63 narkotik olayında 63 şüpheliye işlem yaptı. Bu olaylara ilişkin 3 şüpheli tutuklanırken, asayişe yönelik 697 olayın 588'i aydınlatıldı. Bu kapsamda 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaçakçılık suçlarıyla ilgili 22 kişiye işlem yapıldı. Emniyet birimleri toplamda 29 bin 334 kişiyi sorgularken, sorgulamalar sonucunda 116 aranan şahsı yakaladı.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada "Jandarmamız ve emniyet güçlerimizle suç ve suç örgütlerine karşı amansız mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Aydın'da suça yer yok, suçluya geçit yok" ifadeleri yer aldı. - AYDIN