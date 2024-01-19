Aydın'da 31 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde hakkında 31 yıl 4 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı il genelinde görev ve sorumluluk alanında bulunan bölgelerde halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan bir şahsın yakalanması amacıyla yürütülen çalışmada 'ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı birden fazla kişi tarafından birlikte yağma' suçundan aranan ve hakkında 31 yıl 4 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.M. isimli şahıs Germencik ilçesi Alangüllü Mahallesi'nde kıskıvrak yakalandı. Şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN