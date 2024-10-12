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Aydın'da 31 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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Söke ilçesinde jandarma ekipleri, sulama kanalına gizlenen 31 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler, adli ve idari işlemlerin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sırasında, sulama kanalına gizlenen 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Söke İlçe Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçuna yönelik olarak gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde Tuzburgazı Mahallesi Ova mevkiinde arazide sulama kanalına gizlenmiş 31 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler adli ve idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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