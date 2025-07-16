Aydın'da 30 Suçlu Yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlar kapsamında hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 30 şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından iki gün boyunca il genelinde yapılan koordineli operasyonlarda adaletin aradığı şahıslar tek tek tespit edilerek gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarda 0-5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 5 şahıs, 10-20 yıl arası hapis cezası bulunan 2 şahıs ve ifadeye yönelik araması bulunan 11 şahıs olmak üzere toplam 30 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Yakalan şahısların 5'inin yaralama, 2'sinin hırsızlık, 2'sinin kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 1'inin yağma, 1'inin dolandırıcılık ve 19'unun da diğer suçlardan arandığı öğrenildi. - AYDIN