Üye Girişi
Haberler

Aydın'da 3 Yıldır Aranan Karı-Koca Jandarma Tarafından Yakalandı

Aydın'da 3 Yıldır Aranan Karı-Koca Jandarma Tarafından Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, 41 suç kaydı bulunan Y.B. ve 15 suç kaydı bulunan eşi İ.B.'yi 3 yıl süren bir takibin ardından yakaladı. Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlar kapsamında 41 adet suç kaydı bulunan Y.B. isimli kadın ile 15 adet suç kaydı bulunan ve çeşitli suçlardan da kesinleşmiş hapis cezaları ile 3 yıldır aranan karı-koca jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan Aydın İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri JASAT ve Yenipazar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 3 yıldır aranan 2 şahsın yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 'Hırsızlık ve mala zarar verme' dahil 21 ayrı suçtan aranan, 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasına hükümlü 41 adet suç kaydı bulunan Y.B. isimli kadın ile 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçu dahil 6 ayrı suçtan aranan ve 7 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasına hükümlü ve 15 suç kaydı bulunan eşi İ.B. isimli şahıslar Direcik Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ekim ayı enflasyonu yıllık %48,58 oldu

Piyasaların odaklandığı enflasyon rakamları açıklandı

 Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı

Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı

 Kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye binası önünde ortalık karıştı

Kayyum atanan belediyenin önünde ortalık karıştı
İçişleri Bakanlığı: Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum ataması yapıldı

İşte görevden alınan 3 başkanla ilgili suçlamalar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Cem Gölbaşı gözaltına mı alındı? Cem Gölbaşı neden gözaltına alındı? Az önce deprem mi oldu? 4 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçları! Bugün UEFA maçı var mı? Şirin Elmas Hanilçi olayı nedir? Şirin'i kim öldürdü? Masterchef 4 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef'te kim elendi? Masterchef'te dün akşam kim gitti, eleme adayları kim? TÜİK EKİM AYI RAPORLARI! Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranı kaç oldu? 2024 aylık enflasyon oranı kaç oldu? KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA KASIM | Kira artış oranı yüzde kaç olacak? Kira zammı ne kadar? KASIM KİRA ARTIŞ ORANI 2024: Kira zammı ne kadar olacak? TEFE - TÜFE oranları ev/iş yeri kira zammı hesaplama ENFLASYON ARTTI MI? TÜİK Ekim ayı enflasyon oranı yüzde kaç arttı, ne kadar? Serkan Özcan kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Serkan Özcan kaç yaşında, nereli? Serkan Özcan biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.