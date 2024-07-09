Üye Girişi
Haberler

Aydın'da 3 Yıldır Aranan Kadın Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın İncirliova ilçesinde hakkında müebbet hapis cezası bulunan ve 'nitelikli şekilde kasten öldürme' suçundan 3 yıldır aranan N.C. isimli kadın, özel bir ekip tarafından yapılan detaylı araştırma sonucunda yakalandı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından hakkında müebbet hapis cezası bulunan ve 'nitelikli şekilde kasten öldürme' suçundan 3 yıldır aranan N.C. (49) isimli kadın, özel bir ekip tarafından yapılan detaylı araştırma sonucunda yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, JASAT ve İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan bir şahsın yakalanmasına yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre İncirliova ilçesinde 3 yıldır 'nitelikli şekilde kasten öldürme' suçundan aranan ve hakkında müebbet hapis cezası bulunan N.C. (49) isimli kadının yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Özel ekip tarafından yapılan detaylı araştırma sonucu şüpheli şahsın başka bir isim ile gayriresmi bir şahısla yaşadığı ve seyyar hurda topladığı tespit edildi. Yapılan operasyonla şüpheli şahıs, yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.C., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İncirliova Aydın Güvenlik Cezaevi Yakalama Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

 Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi

Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi

 Kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı meslektaşını öldürdü

Kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı meslektaşını öldürdü

 Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title