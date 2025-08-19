Aydın'da 3 Suçtan Aranan Şahıs Motosiklet ile Kaçarken Yakalandı

Aydın'da 3 Suçtan Aranan Şahıs Motosiklet ile Kaçarken Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde, hırsızlık ve yaralama suçlarından aranan İ.Y., motosiklet ile kaçmaya çalıştığı esnada polis tarafından yakalandı. 9 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şüpheli, gözaltına alındı ve tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde üç ayrı suçtan aranan şahıs, motosiklet ile kaçmaya çalıştığı esnada polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Efeler ilçesinde "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, kasten yaralama, hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından toplamda 9 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Y. isimli şahsı tespit etti. Ekipleri fark eden şüpheli İ.Y., motosiklet ile kaçmaya çalıştı. Aranan şahıs, kısa süren kovalamaca sonucunda durdurularak kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Muhittin Böcek'in oğlu havalimanında gözaltına alındı

Tutuklu başkanın oğlu havalimanında gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlçe başkanının patates şovu pahalıya patlayacak

İlçe başkanının patates şovu pahalıya patlayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.