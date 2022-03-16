Son dakika haberleri: Elazığ'da şehit aileleri ve gazilere 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı' verildi - Haberler

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Son dakika haberleri: Elazığ'da şehit aileleri ve gazilere 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı' verildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri: Elazığ'da şehit aileleri ve gazilere 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı' verildi

Son dakika haberi... Elazığ Valisi Ömer Toraman tarafından şehit aileleri ve gazilere 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı' takdim edildi.

AYDIN (İHA) - Elazığ Valisi Ömer Toraman tarafından şehit aileleri ve gazilere 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı' takdim edildi.

Elazığ Valiliği tarafından Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni düzenlendi. Törende Vali Dr. Ömer Toraman tarafından şehit ailelerine ve gazilere 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı' takdim edildi. - ELAZIĞ

Son dakika haberleri: Elazığ'da şehit aileleri ve gazilere 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı' verildi

Son dakika haberleri: Elazığ'da şehit aileleri ve gazilere 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı' verildi

Son dakika haberleri: Elazığ'da şehit aileleri ve gazilere 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı' verildi

Son dakika haberleri: Elazığ'da şehit aileleri ve gazilere 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı' verildi

Son dakika haberleri: Elazığ'da şehit aileleri ve gazilere 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı' verildi

Son dakika haberleri: Elazığ'da şehit aileleri ve gazilere 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı' verildi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Yerel, Haberler

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