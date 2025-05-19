Aydın'da 3.8 Şiddetinde Deprem
Aydın'ın Germencik ilçesinde, AFAD verilerine göre saat 15.58'de 3.8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Aydın'ın Germencik ilçesi olup, 8.77 kilometre derinlikte gerçekleşti. Tepkiler hafif hissedildi, ancak herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.
Aydın'ın Germencik ilçesinde 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi.
Afad verilerine göre saat 15.58'de merkez üssü Aydın'ın Germencik ilçesi olan 8.77 kilometre derinlikte 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem Germencik ve çevre ilçelerde hafif şekilde hissedilirken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa