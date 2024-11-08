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Aydın'da 3.6 Ton Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi

Aydın'da 3.6 Ton Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi
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Aydın'ın Köşk ilçesinde Jandarma ve Tarım ekiplerinin koordineli çalışması sonucu, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 80 bin TL olan 3 ton 600 litre sahte zeytinyağı yakalandı. Şüphelilere 600 bin TL vergi cezası kesildi.

Aydın'ın Köşk ilçesinde 3 ton 600 litre sahte zeytinyağı, Adıyaman'a gönderilirken yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ticareti Sinai Mülkiyet Kanununa Muhalefet ve Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçuna yönelik Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı ekiplerince Köşk'te çalışma yapıldı. Yapılan koordineli çalışmada Köşk ilçesinde 2 araçta M.Y. ve H.G. isimli şüpheliler tarafından piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 80 bin TL olan 3 bin 600 litre sahte zeytinyağı Adıyaman iline gönderilmek üzere araçlara yükleme yapıldığı esnada suçüstü yakalandı. Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından 2 şüpheliye 600 bin TL tutarında vergi cezası uygulandı. Gerekli numuneler alınarak sahte ürünlere el konuldu. El konulan ürünler Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına teslim edilirken, şüpheliler hakkında adli ve idari sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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