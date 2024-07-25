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Aydın'da 29 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

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Aydın'ın Söke ilçesinde hakkında 29 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, JASAT Timi tarafından yakalanarak tutuklandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde hakkında 29 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs JASAT Timi tarafından yakalanırken, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan jandarma ekipleri, gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Söke İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi tarafından 6 yıldır 20 farklı suçtan aranan bir şahsın yakalanması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda, 17 dosyadan bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, basit yaralama suçlarından aranan ve hakkında 29 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. Sazlı Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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