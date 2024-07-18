Aydın'da 29 Şüpheli Yakalandı

Aydın'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında 2 günde çeşitli suçlardan aranan toplam 29 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 0-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 9 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 6 şahıs, 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 4 şahıs, 20 yıl üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs, 9 şüpheli şahıs ise ifadeye yönelik olarak yakalandı. Yakalanan 29 şahıs arasında ruhsatsız silah bulundurma suçundan 2 şahıs, göçmen kaçakçılığı suçundan 2 şahıs, hırsızlık suçundan 3 şahıs, uyuşturucu suçundan 5 şahıs, yağma suçundan 1 şahıs, kasten öldürme suçundan 1 şahıs, dolandırıcılık suçundan 1 şahıs, diğer suçlardan 14 şahıs bulunuyor. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların artarak devam edeceği öğrenildi. - AYDIN