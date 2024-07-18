Aydın'da 29 Şüpheli Yakalandı
Aydın'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan toplam 29 şüpheli yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında ruhsatsız silah bulundurma, göçmen kaçakçılığı, hırsızlık, uyuşturucu ve diğer suçlardan arananlar bulunuyor.
Aydın'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında 2 günde çeşitli suçlardan aranan toplam 29 şüpheli yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 0-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 9 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 6 şahıs, 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 4 şahıs, 20 yıl üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs, 9 şüpheli şahıs ise ifadeye yönelik olarak yakalandı. Yakalanan 29 şahıs arasında ruhsatsız silah bulundurma suçundan 2 şahıs, göçmen kaçakçılığı suçundan 2 şahıs, hırsızlık suçundan 3 şahıs, uyuşturucu suçundan 5 şahıs, yağma suçundan 1 şahıs, kasten öldürme suçundan 1 şahıs, dolandırıcılık suçundan 1 şahıs, diğer suçlardan 14 şahıs bulunuyor. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların artarak devam edeceği öğrenildi. - AYDIN