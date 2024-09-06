Aydın'da 29 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçunun önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca Akbük Mahallesi'nde bir işletmede yasadışı olarak yurt dışına çıkmak amacıyla bulunan 29 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler adli ve idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - AYDIN