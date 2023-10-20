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Aydın'da 28 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Dolandırıcı Yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 28 yıl hapis cezası ile aranan bir dolandırıcı, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs, hakkında kesinleşmiş hapis cezasının ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.