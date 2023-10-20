Aydın'da 28 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Dolandırıcı Yakalandı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 28 yıl hapis cezası ile aranan bir dolandırıcı, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs, hakkında kesinleşmiş hapis cezasının ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 28 yıl hapis cezası ile dolandırıcılık suçundan aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timi ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan şahsın yakalanması amacıyla planlı çalışma başlatıldı. Yeniköy Mahallesi'nde "Kişinin Algılama Yeteneğinin Zayıflığından Yararlanmak Suretiyle Dolandırıcılık aranan ve hakkında toplam 28 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S.Ö isimli şahıs yakalandı. Hükümlü adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN