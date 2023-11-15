Aydın'da 28 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 28 yıl hapis cezası bulunan bir şahıs polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, çeşitli suçlardan dolayı hapis cezasına çarptırılmıştı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 28 yıl hapis cezası bulunan şahıs polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre; kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak, cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, uyuşturucu madde ticareti yapma, hırsızlık, suç eşyasını satın alma, alkol veya uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanma, güveni kötüye kullanma ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma suçlarından toplam 28 yıl 7 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y.B.'nin Dağ Mahallesi'nde saklandığının istihbaratını alan ekipler mahalleye operasyon düzenlendi. Operasyonda kıskıvrak yakalanan M.Y.B. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN