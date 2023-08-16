Aydın'da 28 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hırsız Yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 28 yıl 1 ay hapis cezası bulunan hırsız kıskıvrak yakalanırken, şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri çakışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Bayraklıdede Mahallesi'nde devriye gezen asayiş ekipleri durumundan şüphelendikleri bir şahsa GBT sorgulaması yaptı. Yapılan sorgulamada şüphelinin Ş.D., olduğu ve yol kesmek suretiyle silahla birden fazla kişi ile yağma, hükümlü veya tutuklunun kaçması, konut dokunulmazlığına ihlal, 2 dosya ile bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, nitelikli olarak konut dokunulmazlığına ihlal etme ve mala zarar verme suçlarından arandığı ve toplamda 28 yıl 1 ay hapis cezası olduğu tespit edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN