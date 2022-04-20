Aydın'da 35 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Aydın'da 35 düzensiz göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Aydın'da 35 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahil güvenlik ekipleri tarafından lastik bot içerisindeki 35 düzensiz göçmen yakalandı.

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahil güvenlik ekipleri tarafından lastik bot içerisindeki 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 35 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sahil Güvenlik, Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Haberler

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