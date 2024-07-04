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Aydın'da 28 Aranan Şahıs Yakalandı

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda 28 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında farklı hapis cezaları ile arananlar ve ifadeye yönelik arananlar bulunuyor.

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 28 aranan şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik iki günde icra edilen faaliyetlerde 28 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan; 0-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 10 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs, 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs ve 20 yıl üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs ve ifadeye yönelik olarak aranan 12 şüpheli şahsın bulunduğu öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Aydın 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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