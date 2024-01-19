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Aydın'da 27 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dört ayrı suçtan 27 yıl hapis cezası ile aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dört ayrı suçtan 27 yıl hapis cezası ile aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kuşadası Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin ilçemiz genelinde uyuşturucu ile etkin ve kararlı mücadele kapsamında sürdürdükleri çok yönlü ve geniş kapsamlı çalışmaları neticesinde M.K. isimli şahıs Cumhuriyet Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın yapılan sorgulamasında, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan 12 Yıl 8 Ay,

Hakaret suçundan 1 Yıl 2 Ay 17 Gün, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme suçundan 6 Ay 7 Gün ve

Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçlarından arandığı ve toplam 13 Yıl 9 Ay 2 Gün kesinleşmiş cezası olduğu anlaşıldı. Şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kuşadası Aydın Narkotik Suçlar Cezaevi Yakalama Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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