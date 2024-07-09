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Aydın'da 27 Şüpheli Uyuşturucu Operasyonunda Yakalandı

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Aydın'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında 27 şüpheli yakalanırken, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında 27 şüpheli yakalanırken, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik koordineli çalışmada bir gün içerisinde 27 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda; muhtelif miktarlarda kubar esrar, sentetik hap ve 136 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan adli işlemler sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Aydın Güvenlik Uyuşturucu Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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