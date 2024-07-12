Aydın'da 27 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 1 organizatör ve makilik alanda gizlenen 27 düzensiz göçmen jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Göçmen Kaçakçılığına yönelik koordineli çalışmada 1 organizatör ve deniz kenarında bulunan makilik alan içerisinde gizlenmiş vaziyette 27 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen Kaçakçılığında kullanılan bir adet şişme bot ve bir adet araç da ele geçirilirken, diğer kimlik bilgileri tespit edilen organizatörleri yakalamak için çalışma başlatıldı. Yakalanan düzensiz göçmenler adli ve idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN