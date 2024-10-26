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Aydın'da 24 Şahıs Yakalandı

Aydın'da 24 Şahıs Yakalandı
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Aydın'da jandarma ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik 2 gün süren operasyonlar sonucunda toplam 24 şahsı gözaltına aldı.

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik 2 gün boyunca gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 24 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik 2 gün icra edilen operasyonlarında; 0-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 10, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 2, 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 3, 20 yıl üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 1 ve ifadeye yönelik olarak aranan 8 şahıs olmak üzere toplamda 24 şahıs yakalandı.

Öte yandan yakalanan şahıslar arasında; cinsel saldırı suçundan 3, hırsızlık suçundan 3, narkotik suçlardan 2, yaralama suçundan 2, dolandırıcılık suçundan 1 ve diğer suçlardan 13 şahıssın bulunduğu öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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