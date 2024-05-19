Aydın'da 23 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında toplam 23 yıl hapis cezası bulunan şahıs kıskıvrak yakalandı.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğini korumak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan ekipler gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca koordineli olarak aranan şahısların yakalanması amacıyla icra edilen çalışmalar kapsamında; hükümlü veya tutuklunun kaçması, 2 dosyadan kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma olmak üzere toplam 4 suçtan aranan ve hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs jandarmada işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN