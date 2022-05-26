Aydın'da 22 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın'da 22 düzensiz göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Aydın'da 22 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde lastik bot içerisinde 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde lastik bot içerisinde 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Olay, Aydın'ın Didim ilçesinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Didim açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu belirlendi. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Lastik bot içerisindeki 22 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Didim, Aydın, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title