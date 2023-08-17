Aydın'da 22 Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde polis ekipleri, yaptıkları 1 haftalık çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 22 şahsı yakaladı. Ayrıca ayakkabı hırsızlığı yapan bir şahıs da yakalandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde polis ekipleri, yaptıkları 1 haftalık çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 22 şahsı yakaladı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mobil Park ve Şok ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Efeler İlçe Devriye Ekipler Amirliği, son 1 haftadaki çalışmalarında biri 8 yıl 4 ay, diğeri 4 yıl olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 22 aranan şahsı yakaladı. Uygulamalarda ayrıca 2 şahıstan ruhsatsız tabanca ve 67 adet dolu fişek, bir şahıstan 30 gram metamfetamin, bir başka şahıstan 8 parça halinde metamfetamin maddesi olmak üzere toplam 11 ayrı şahıstan uyuşturucu madde, bir şahıstan 88 adet kaçak elektronik sigara ve iki şahıstan toplam 3 bin 440 adet içi dolu makaron ele geçirildi.

"Ayakkabı hırsızı ekiplerden kaçamadı"

Ayrıca Yedieylül Mahallesi'nde bir apartmandaki dairelerden ayakkabı hırsızlığı konusunu gerçekleştiren F.G. isimli şahıs, Şok ekiplerinin yaptığı titiz çalışmalar sonucu çaldığı ayakkabılar ile birlikte 1 gün sonra yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN