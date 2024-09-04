Aydın'da 21 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde yol kontrol noktasında yapılan çalışmalarda 21 düzensiz göçmen yakalandı. Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Serçeköy Yol Kontrol Noktası'nda 29 Ağustos-03 Eylül 2024 tarihleri arasında, yol izin belgesi olmadan seyahat eden toplam 21 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde yol kontrol noktasında yapılan çalışmalarda 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Serçeköy Yol Kontrol Noktası'nda 29 Ağustos-03 Eylül 2024 tarihleri arasında, yol izin belgesi olmadan seyahat eden toplam 21 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi. - AYDIN