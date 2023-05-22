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Aydın'da 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'da 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

3. Sayfa Haberleri

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde lastik bot içerisindeki 21 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldıEdinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu...

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde lastik bot içerisindeki 21 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4325) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 21 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerini ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yunanistan Kuşadası Aydın 3. Sayfa Haberler

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