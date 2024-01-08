Aydın'da 2023 yılında 222 terör şüphelisi yakalandı

Aydın'da 2023 yılı içerisinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen 214 operasyonda 222 terör şüphelisi yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, 2023 yılında il genelinde PKK/KCK, FETÖ, DEAŞ, DHKP/C, MLKP ve TKP/ML silahlı terör örgütlerine yönelik çalışmalar hız kesmeden devam etti. Bu çerçevede jandarma ekipleri tarafından 1 yılda terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen 214 operasyonda 222 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 12'si PKK/KCK, 15'i FETÖ, 4'ü TKP/ML olmak üzere toplam 31 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda yakalanan 151 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - AYDIN