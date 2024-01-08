Aydın'da 2023 yılında 222 terör şüphelisi yakalandı
Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen 214 operasyonda, PKK/KCK, FETÖ, DEAŞ, DHKP/C, MLKP ve TKP/ML silahlı terör örgütlerine yönelik 222 şüpheli yakalandı. Tutuklanan şüphelilerden 31'i cezaevine gönderilirken, 151 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aydın'da 2023 yılı içerisinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen 214 operasyonda 222 terör şüphelisi yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, 2023 yılında il genelinde PKK/KCK, FETÖ, DEAŞ, DHKP/C, MLKP ve TKP/ML silahlı terör örgütlerine yönelik çalışmalar hız kesmeden devam etti. Bu çerçevede jandarma ekipleri tarafından 1 yılda terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen 214 operasyonda 222 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 12'si PKK/KCK, 15'i FETÖ, 4'ü TKP/ML olmak üzere toplam 31 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda yakalanan 151 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - AYDIN