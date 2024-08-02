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Aydın'da 2 Günde 36 Şüpheli Yakalandı

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Aydın'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 36 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler arasında cinsel istismar, hırsızlık, uyuşturucu ve diğer suçlardan arananlar bulunuyor.

Aydın'da jandarma ekiplerince 2 günde çeşitli suçlardan aranan 36 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışmalar hız kesmiyor. Edinilen bilgiye göre iki günde gerçekleştirilen faaliyetlerde 0-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 10 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 8 şahıs, 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 4 şahıs, 20 yıl üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs, 11 şüpheli şahıs ise ifadeye yönelik olarak yakalandı. Yakalanan toplam 36 şahıs arasında cinsel istismar suçundan 5 şahıs, hırsızlık suçundan 4 şahıs, uyuşturucu suçundan 2 şahıs, yaralama suçundan 1 şahıs, öldürme suçundan 1 şahıs, fuhuş suçundan 1 şahıs ve diğer suçlardan 22 şahıs bulunuyor. Aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların artarak devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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