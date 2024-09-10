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Aydın'da 2 Günde 34 Aranan Şahıs Yakalandı

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Aydın'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 2 günde 34 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında çeşitli suçlardan arananlar bulunuyor.

Aydın'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda 2 günde 34 aranan şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre gerçekleştirilen 2 günlük çalışmalarda 0-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 21 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 3 şahıs, 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 2 şahıs, 20 yıl üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 3 şahıs ile ifadeye yönelik aranan 5 şüpheli şahıs yakalandı. Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan 1 şahıs, Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma suçundan 1 şahıs, Yaralama suçundan 2 şahıs, Uyuşturucu suçundan 7 şahıs, Yağma suçundan 1 şahıs, Dolandırıcılık suçundan 1 şahıs, Cinsel İstismar suçundan 1 şahıs, Hırsızlık suçundan 4 şahıs, Diğer suçlardan aranan 16 şahıs olmak üzere toplam 34 şahıs yakalandı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler ve tutuklanan şahıslar ise Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Güvenlik 3-sayfa Güncel Suç

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