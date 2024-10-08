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Aydın'da 2 Bin 100 Litre Sahte Zeytinyağı ve 400 Kilogram Pekmez Ele Geçirildi

Aydın'da 2 Bin 100 Litre Sahte Zeytinyağı ve 400 Kilogram Pekmez Ele Geçirildi
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Aydın'ın Efeler ilçesinde yapılan operasyonda, başka bir yere gönderilmek üzere hazırlanan 2,1 ton sahte zeytinyağı ve 400 kilogram pekmez ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheliye 600 bin TL vergi cezası uygulandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde başka bir ile gönderilmek üzere olan 2 bin 100 litre sahte zeytinyağı ve 400 kilogram pekmez ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ticareti yapan şahıslara yönelik Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı ekiplerince yapılan koordineli çalışma başlatıldı. Serçeköy Yol Kontrol noktasında başka bir ile gönderilmek üzere hazırlanan ve araç ile sevk edilen piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 100 bin TL olan 2 bin 100 litre sahte zeytinyağı ve 400 kilogram pekmez ele geçirildi. Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından 1 şüpheliye 600 bin TL tutarında vergi cezası uygulandı. İlçe Tarım Orman Müdürlüğü tarafından gerekli numuneler alınarak sahte ürünlere el konuldu. El konulan ürünler Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına teslim edildi. Şüpheli hakkında adli ve idari sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Zeytinyağı 3-sayfa Ekonomi Efeler Hukuk Tarım Suç

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