Aydın'da 19 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

Aydın'da 19 düzensiz göçmen yakalandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen yakalandı.
DİDİM, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Lastik bot içerisinde 19 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa