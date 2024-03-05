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Aydın'da 18 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Polis Ekiplerinden Kaçmaya Çalıştı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde 18 yıl hapis cezası bulunan bir şahıs, polis ekiplerinden kaçmak için balkondan atladı ve iş yerinin camını kırarak kaçmaya çalıştı. Ancak kovalamaca sonucunda yakalandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 18 yıl hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerine yakalanmamak için balkondan atladı, iş yerinin camını kırıp kaçmaya çalışsa da başarılı olamayıp yakayı ele verdi.

Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların tespit ve yakalanmasına yönelik olarak çalışmalara devam ediyor. Yapılan çalışmalarda bir şahsın Cumhuriyet Mahallesi'nde olduğu tespit edilirken, şahsın görülmesi üzerine şahıs polis ekiplerinden kaçmaya başladı. Birinci kattan atlayıp dükkan camını kırarak kaçmaya devam eden şahıs kovalamaca sonucunda yakalandı. Şüpheli V.Ç.'nin (29) hakkında uyuşturucu ticaretinden toplam 18 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilerek hakkında adli işlemlere başlandığı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Efeler Aydın Güvenlik Suç Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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