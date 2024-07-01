Aydın'da 17 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi tarafından aranan bir şahsın yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. "Birden Fazla Kişi Tarafından Gece Vakti Silahla Yağma " suçundan 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.A. isimli şahıs Nazilli Yazırlı Mahallesi'nde yakalandı. Hükümlü adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN