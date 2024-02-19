Aydın'da 17 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çeşitli suçlardan 17 yıl hapis cezası bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, aranan şahıslara yönelik sıkı takibini sürdürüyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında, Türkmen Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Ö.S. isimli bir şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan sorgulama sonucunda, Ö.S.'nin Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma suçlarından arandığı ve toplamda 17 yıl 3 ay 2 gün hapis cezasına çarptırıldığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Ö.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN