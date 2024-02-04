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Aydın'da 160 Şüpheli Yakalandı

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonlarda son 1 ayda 160 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda uyuşturucu, kaçakçılık ve mali suçlarla ilgili önemli miktarda madde ele geçirildi.

Aydın'da son 1 ayda jandarma tarafından yapılan operasyonlarda 160 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca 1-31 Ocak 2024 tarihleri arasında il genelinde kaçakçılık, uyuşturucu, mali suçlar, organize suç olaylarına yönelik 138 operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda 160 şüpheli yakalanırken, 32'si adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca yapılan aramalarda 422 gram uyuşturucu, 504 adet uyuşturucu hap, 158 adet tarihi eser, 33 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 100 adet mühimmat, 124 adet silah yedek parçası, 12 litre kaçak alkol, 2 bin 100 kilogram motorin ele geçirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Aydın Güvenlik Uyuşturucu Kaçakçılık 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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