Aydın'da 16 Kilo İncir Hırsızlığı Suçüstü Yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde 4 şüpheli çaldıkları 16 kilo incir ile birlikte suçüstü yakalandı.

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı, tarımsal ürün hırsızlığına yönelik devriye çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Reisköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen devriye esnasında bir şahsa ait incir bahçesinde V.M., M.Ö., G.T. ve İ.Z. isimli şüpheli şahıslar incir hırsızlığı yaptıkları esnada, 16 kilogram incir ile birlikte suçüstü yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor.

Ayrıca Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, tarımsal ürün hırsızlığının önlenmesine yönelik devriye ve kontrollerin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - AYDIN