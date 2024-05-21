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Aydın'da 16 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı

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Aydın'ın Germencik ilçesinde durdurulan bir minibüs içerisindeki 16 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı. Göçmen kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen çalışmada, göçmenler Aydın Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, organizatörler hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde durdurulan bir minibüs içerisindeki 16 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Germencik ilçesi Aydın-İzmir otobanı Germencik gişelerinde yapılan yol kontrol faaliyeti esnasında bir minibüs içerisinde 16 düzensiz göçmen yakalandı. Olay ile ilgili olarak da 2 organizatör yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler adli ve idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, gözaltına alınan organizatörler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Germencik Göçmen Aydın Göçmen Kaçakçılığı Göçmenler 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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