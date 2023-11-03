Aydın'da 16 Dosyadan Aranan Şahıs Yakalandı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 16 dosyadan aranan hakkında 15 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 16 dosyadan aranan hakkında 15 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.
Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Camiatik Mahallesi'nde T.İ. isimli sahsı yakalayıp gözaltına aldı. Şahsın toplam 16 dosyadan arandığı ve 15 yıl 6 ay hapis cezasının olduğu tespit edildi. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa