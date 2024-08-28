Aydın'da 150 Kilogram İncir Çalındı, Şüpheliler Yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir şahsın bahçesinden 150 kilogram incirin çalınması olayı ile ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli 3 şahıs çaldıkları incir ile birlikte yakalandı.

Olay, Tekinler Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki bir şahsın bahçesinden kimliği belirsiz kişi yada kişilerce yaklaşık 150 kilogram incir çalındı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan detaylı araştırma sonucu; A.M., N.Y. ve S.D. isimli şüpheli şahısların hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edildi. Operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri şüpheli şahısların ikametlerinde yaptıkları aramada çalınan incirler ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınırken, çalınan incirler de sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN