Aydın'da 15 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde hakkında 15 yıl 6 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri halkın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla görev ve sorumluluk alanında bulunan bölgelerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan bir şahsın yakalanması amacıyla yürütülen çalışmada; Efeler ilçesinde 'herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık' suçundan hakkında 15 yıl 6 ay 12 gün hapis cezası bulunan E.T. kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan E.T. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN