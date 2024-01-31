Aydın'da 15 Yaşındaki Çocuk Uçuruma Yuvarlandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde ayağı taşa takılan 15 yaşındaki çocuk uçuruma yuvarlanarak yaralandı.

Olay, Kemer Mahallesi Üçgözler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki K.B. arkadaşlarıyla oyun oynarken ayağı taşa takılarak 15 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Uçuruma yuvarlanan çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - AYDIN