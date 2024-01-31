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Aydın'da 15 Yaşındaki Çocuk Uçuruma Yuvarlandı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde ayağı taşa takılan 15 yaşındaki çocuk, uçuruma yuvarlanarak yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde ayağı taşa takılan 15 yaşındaki çocuk uçuruma yuvarlanarak yaralandı.

Olay, Kemer Mahallesi Üçgözler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki K.B. arkadaşlarıyla oyun oynarken ayağı taşa takılarak 15 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Uçuruma yuvarlanan çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Efeler Aydın İtfaiye Yaralanma Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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