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Aydın'da 15 düzensiz göçmen yakalandı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ile birlikte yol kontrollerini sürdüren Mobil Göç Noktası ekipleri, yol izin belgeleri olmadığı tespit edilen 15 düzensiz göçmeni yakaladı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ile birlikte yol kontrollerini sürdüren Mobil Göç Noktası ekiplerince, yol izin belgeleri olmadığı tespit edilen 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'da düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığına yönelik denetimler aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Mobil Göç Noktası ekipleri, Efeler ilçesi Serçeköy Mahallesi'ndeki yol kontrol noktasında Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte yol kontrol çalışması gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde yabancı uyruklu olduğu tespit edilen şahısların gerekli izin ve evrakları incelendi. Yapılan incelemelerde Serçeköy Jandarma Uygulama Noktası ve Mobil Göç Noktası desteğiyle gerekli yol izin belgesi olmadan seyahat ettiği tespit edilen 15 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler gerekli işlemlerinin yapılması için Aydın Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göç ile mücadele çerçevesindeki çalışmaların artarak devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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