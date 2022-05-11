Aydın'da 15 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Aydın'da 15 düzensiz göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Aydın'da 15 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki 15 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

DİDİM, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki 15 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın ili Didim ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-14) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4) tarafından hareketli lastik bot durdurularak ve içerisindeki 15 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından Aydın il Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sahil Güvenlik, Didim, Aydın, 3. Sayfa, Haberler

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