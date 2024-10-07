Aydın'da 15 Aranan Şahıs Yakalandı
Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 15 şahıs yakalandı. 0-20 yıl arasında hapis cezası bulunan suçluların yakalanması ile ilgili adli süreç devam ediyor.
Aydın'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan arana 15 şahıs yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik 5-6 Ekim 2024 tarihlerinde çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar kapsamında 0-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 8 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs, 20 yıl üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs, 5 şüpheli şahıs ise ifadeye yönelik olarak yakalandı. Narkotik suçlardan 2 şahıs, yaralama suçundan 2 şahıs, hırsızlık suçundan 2 şahıs ve diğer suçlardan 9 şahıs olmak üzere toplam 15 aranan şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN