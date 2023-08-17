Aydın'da 14 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 14 yıl hapis cezası ile aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Gencelli Mahallesi'nde 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak Kabul Etmek veya Bulundurmak ve Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçlarında aranan ve hakkında toplam 14 yıl 11 ay 16 gün hapis cezası bulunan K.B isimli şahıs yakalandı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmasına müteakip Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.