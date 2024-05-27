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Aydın'da 14 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çeşitli suçlardan 14 yıl hapis cezası bulunan bir şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın, uyuşturucu ticareti, hırsızlık, silahla tehdit gibi suçlardan arandığı belirlendi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çeşitli suçlardan 14 yıl hapis cezası bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin suçlu veya suçluların yakalanması amacıyla sürdürdükleri çok yönlü ve titiz çalışmaları sonucunda, çeşitli suçlardan aranan M.Ç.B. isimli şahıs, Ege Mahallesi'nde ısrarlı takip sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

M.Ç.B.'nin, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık (2 dosya), Silahla Tehdit, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma Bulundurma, ve Resmi Belgeyi Bozma, Yok Etme veya Gizleme suçlarından toplam 14 yıl 1 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından, M.Ç.B. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Kuşadası Aydın Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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