Aydın'da 14 düzensiz göçmen yakalandı 3. Sayfa Haberleri Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 14 düzensiz göçmen yakalandı. Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 14 düzensiz göçmen yakalandı. Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgede görev icra eden Sahil Güvenlik Korveti (TCSG-702) tarafından hareketli lastik bot durdurulurken, içerisindeki 14 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kuşadası Aydın 3. Sayfa Haberler

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